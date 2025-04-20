حكماء المسلمين: دعوات تفجير المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر 2 مليار مسلم

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدَّة الدعوات التحريضيَّة المتطرِّفة من منظمات استيطانية إسرائيليَّة، التي تدعو إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبَّة الصخرة.

حكماء المسلمين يُدين دعوات التَّحريض المتطرِّفة لتفجير المسجد الأقصى وارتكاب انتهاكات بحق المسيحيين في القدس

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الدَّعوات المتطرفة، التي تمثِّل استفزازًا لمشاعر ما يقرب من 2 مليار مسلم حول العالم، وتمثِّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، داعيًا إلى ضرورة توفير الحماية الكافية للمقدَّسات الدينيَّة ووقف الانتهاكات المستمرَّة بحق الحرم القدسي الشَّريف.

كما أدان مجلس حكماء المسلمين بشدَّةٍ ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات بحق المسيحيين في القدس، بما في ذلك منع الوصول إلى الكنائس والاعتداءات الجسديَّة، الأمر الذي ينذر بمزيدٍ من التَّصعيد والتوتر في المنطقة.

ودعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدَّولي إلى اتخاذ إجراءاتٍ عاجلةٍ لوقف هذه الانتهاكات وكافَّة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، والعمل على إيجاد حلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينيَّة، ينهي معاناة الشعب الفلسطيني المستمرَّة منذ أكثر من 70 عامًا، ويقر بحقه المشروع في إقامة دولته المستقلَّة وعاصمتها القدس الشَّريف.

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