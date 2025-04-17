احتشدوا لاستفزاز المسلمين، لحظة اقتحام آلاف المستوطنين باحات الأقصى (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صادما، يظهر اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، بمناسبة "عيد الفصح" العبري"، وكانوا يؤدون صلوات تلمودية بالمسجد الأقصى لاستفزاز المسلمين.

احتشاد آلاف المستوطنين في المسجد الأقصى

ويظهر الفيديو اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين اليهود لـ باحات المسحد الأقصى، حيث يظهر الحشود الكبيرة من المستوطنين الذين امتلأت بهم باحات المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي.

آلاف المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى، فيتو



وأكد المركز الفلسطيني للإعلام أن مئات المستوطنين المتطرفين احتشدوا بباحات، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، بمناسبة "عيد الفصح" العبري، وبأعداد كبيرة.

وذكرت مصادر مقدسية أن مئات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية، من الاقتحامات اليومية، على شكل مجموعات متتالية، وبحماية أمنية مُشددة من قبل قوات الاحتلال من جهة "باب المغاربة"، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

اقتحام المتطرفين باحات المسجد الأقصى

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بمسارات، واتجهوا إلى المنطقة الشرقية من المسجد، حيث أدوا طقوسًا تلمودية وعدد من الأغاني العبرية المستفزة، بشكل علني وجماعي وسط حراسة من قوات الاحتلال.

من القدس صباح اليوم – اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى من المستوطنين الإسرائيليين. pic.twitter.com/5RyZgsMIaQ — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 17, 2025

جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودًا مشددة على الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، تزامنا مع "عيد الفصح" العبري.

المستوطنون المتطرفون يستفزون المقدسيين

وقام المستوطنون المتطرفون بالتجول في البلدة القديمة بالقدس، وقاموا باستفزاز أهل البلدة القديمة، مستخدمين مكبرات صوت تصدر أصوات موسيقى مزعجة في أنحاء القدس، لاستفزاز الفلسطينيين.

اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الاقصى، فيتو

كما اقتحم مئات المستوطنين مقبرة باب الرحمة، أمس الأربعاء، وأدوا طقوسًا تلمودية تزامنًا مع اقتحامهم المسجد الأقصى، في اليوم الرابع من أيام عيد الفصح العبري، وأدى المستوطنون رقصات وغناء عند أبواب المسجد الأقصى.

لم يكتف المستوطنون المتطرفون بذلك، فقاموا باقتحام ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية هناك.

وأشار مركز معلومات فلسطين إلى تصاعد موجة الاقتحامات الاستيطانية بالمسجد الأقصى؛ حيث اقتحم نحو 3375 مستوطنًا المسجد الأقصى، منذ بدء ما يُعرف بعيد الفصح العبري.

وكان من بين المتطرفين الذين شاركوا في اقتحام المسجد الاقصى، وزير الأمن القومي المتطرف”في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، الذي اقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل.

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