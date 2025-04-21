الإثنين 21 أبريل 2025
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حوادث

حالة المرور اليوم، كثافات محدودة في إجازة شم النسيم بهذه المناطق

سيولة مرورية بمعظم
سيولة مرورية بمعظم محاور القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، حالة من السيولة المرورية في غالبية الطرق الرئيسية، وسط انتظام في حركة السيارات، باستثناء بعض الكثافات المتحركة التي ظهرت في مناطق محدودة وسط تواجد الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

 

 

سيولة مرورية بمعظم محاور القاهرة والجيزة   

في القاهرة، شهد كل من الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، سيولة واضحة في الحركة، فيما جاءت حركة السير منتظمة بمناطق وسط البلد مثل ميدان رمسيس وعبدالمنعم رياض، وكذلك بميدان التحرير وكورنيش النيل.

حالة المرور اليوم 21 أبريل 

أما في الجيزة، فسادت حالة من الانسياب المروري في شوارع النيل السياحي، والهرم، والبحر الأعظم، مع انتظام الحركة أيضًا على نزلات الدائري باتجاه الصعيد، الوراق، والمريوطية.

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أماكن الزحام المروري 

 

ورُصدت كثافات مرورية متحركة في مناطق محددة أبرزها: نزلة شارع البحر الأعظم حتى ميدان الجلاء، أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي نحو مناطق الجيزة، طريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وميدان الرماية.


 

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