منتخب الشباب يدخل مرحلة الجد.. نقل معسكر الفريق للعاصمة الإدارية.. 26 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة.. أزمة المباريات الودية تؤرق الجهاز الفني

منتخب الشباب، بدأ العد التنازلي على إنطلاق بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 20 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 27 أبريل الجاري، وتستمر حتى الثامن عشر من شهر مايو المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

ودخل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مرحلة الجد في برنامج تحضيراته القوية لبطولة أمم افريقيا للشباب، حيث نقل معسكره التدريبي المغلق من مشروع الهدف إلى المدينة الرياضية الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، لتوفير مزيدا من التركيز للجهاز الفني واللاعبين، في ظل تبقي 6 أيام فقط على على انطلاق البطولة يوم 27 أبريل الجاري

معسكر منتخب الشباب بالعاصمة الإدارية، فيتو

جدية وحماس بين لاعبي منتخب الشباب

وأدي منتخب الشباب تدريباته وسط جدية وسباق قوي بين لاعبيه بحثا عن الفوز بثقة الجهاز الفني لدخول التشكيل الأساسي، وذلك فى إطار استعداداته للمشاركة فى أمم أفريقيا للشباب، المقرر إقامتها فى مصر من ٢٧ أبريل الجاري إلى ١٨ مايو القادم وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم للشباب فى تشيلي.

منتخب الشباب يتعادل مع الجونة

ونجح الجهاز الإداري بقيادة حمادة أنور مدير المنتخب فى التجهيز للمعسكر خلال وقت قياسي مع ختام مرحلة التجمع الأولى التى أقيمت فى فندق المنتخبات الوطنية بمدينة أكتوبر واختتم بمباراة ودية انتهت بالتعادل ١ - ١ مع الفريق الكروي الأول بالجونة أمس باستاد بتروسبورت.

نبيه يشيد بالروح القتالية للاعبين

أشاد أسامه نبيه بالتجربة القوية الأخيرة أمام فريق الجونة والتى كشفت عن وجود أنياب هجومية قوية لدي المنتخب ولكنها تحتاج إلى الدقة فى اللمسة الأخيرة وهو ما وضح فى كمية الفرص الكثيرة التى أهدرها لاعبو المنتخب خلال تجربة الجونة.

وقال أسامة نبيه أنه سعيد ومتفائل بالروح القتالية العالية التى يظهر عليها لاعبو المنتخب خلال المعسكر واعتزامهم تقديم عروض قوية تليق باسم مصر الدولة المستضيفة لكأس الأمم متمنيا الوصول إلى أبعد نقطة وتحقيق حلم الجمهور..مشددا على أنه يتطلع لعلاج بعض السلبيات مشيدا بقدرة اللاعبين على الاستجابة السريعة لتعليماته وتوجيهانه الفنية.

قائمة منتخب الشباب في أمم افريقيا، فيتو

26 لاعبا في قائمة منتخب مصر بأمم افريقيا

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم قائمة الفريق المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية، وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة في تشيلي.

ضمت القائمة 26 لاعبا هم: عبد المنعم تامر واحمد محمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى، يوسف عبد الحفيظ ومحمد سمير وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد ابراهيم ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسيف الدين عصام سفاجا ومحمد عاطف ومحمد عبد الله وعمر اسامة واحمد شرف وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد رأفت ومهند محمد وعمرو فتحي ومحمد هيثم ومحمد زعلوك.

منتخب الشباب يستعد بأمم افريقيا، فيتو

أزمة المباريات الودية تؤرق الجهاز الفني

وتحدث أسامة نبيه أنه كان يأمل خوض المنتخب لعدد وفير من التجارب الودية الدولية مع منتخبات ومدارس أفريقية مختلفة، ولكن ضيق الوقت حال دون ذلك وهو يبذل قصاري جهده من أجل الوصول إلى أعلى درجات الانسجام بين اللاعبين فى المعسكر الجاري بالعاصمة الإدارية خاصة وأن الاجواء الأوربية التى تشهدها العاصمة تساعد على التركيز كثيرا.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

نبيه يحلم بقيادة الفراعنة الصغار لمونديال تشيلي

ويحمل منتخب مصر للشباب تحت قيادة مديره الفني المخضرم أسامة نبيه طموحات كبيرة من أجل استعادة الأمجاد والعودة لمنصات التتويج على المستوى القاري في النسخة المقبلة من كان الشباب في مصر، لاسيما بعد أن غاب كأس البطولة عن دولاب بطولات الفراعنة قرابة 12 عاما، حيث كان التتويج الأخير لمنتخب مصر بلقب البطولة في نسخة 2013 بالجزائر تحت قيادة المدرب الوطني القدير ربيع ياسين.

ولكن يبقى حلم التأهل لمونديال الشباب في تشيلي في صدارة أولويات لجهاز الفني للفراعنة بقيادة أسامة نبيه، خاصة أن الجهاز الفني يدرك صعوبة التتويج باللقب، في ظل مشاركة منتخبات قوية مثل السنغال حامل اللقب ونيجيريا الأكثر تتويجا بالبطولة وغانا والمغرب.

مواعيد مباريات مصر في أمم افريقيا للشباب، فيتو

مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جنوب إفريقيا في إفتتاح البطولة يوم 27 أبريل الجاري، فيما جاء ترتيب باقي مباريات الفراعنة الصغار في "كان" الشباب على النحو التالي:

مصر ضد جنوب إفريقيا - 27 أبريل.

مصر ضد سيراليون 30 أبريل.

مصر ضد زامبيا 3 مايو.

مصر ضد تنزانيا 9 مايو.

تاريخ مشاركة منتخب مصر في كان الشباب

يعد منتخب مصر من أكثر المنتخبات مشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، حيث سبق له المشاركة في 19 نسخة سابقة ببطولة كأس افريقيا، وتحمل مشاركته في النسخة القادمة الرقم 20.

مجموعات أمم افريقيا للشباب 2025، فيتو



لأول مرة: مشاركة 12 منتخبا بأمم افريقيا للشباب

وتشهد النسخة القادمة من بطولة أمم إفريقيا للشباب مشاركة 12 منتخبًا هي، مصر البلد المضيف والمغرب وتونس والسنغال وسيراليون وغانا ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وزامبيا وافريقيا الوسطى

منتخب مصر بطل افريقيا 2013، فيتو

أربع ألقاب في حوزة الفراعنة بأمم افريقيا للشباب

يحتل منتخب مصر مركز الوصافة كأكثر المنتخبات تتويجا ببطولة أمم إفريقيا للشباب، حيث اعتلى الفراعنة منصة التتويج في 4 مناسبات، الأولى في نسخة 1981 على حساب الكاميرون، وكانت البطولة تقام بنظام الذهاب والإياب وخروج المغلوب، ثم توج منتخب مصر بالنسخة الثانية في عام 1991، وأقيمت في مصر بنظامها الجديد (الدورة المجمعة) بمشاركة 8 منتخبات، وكان التتويج على حساب منتخب ساحل العاج، حيث خسر المباراة النهائية أمام مصر بهدفين مقابل هدف.

أما ثالث الألقاب التي توج بها منتخب مصر فكانت في نسخة 2003، التي أقيمت في ضيافة بوركينافاسو، وتوج بها الفراعنة الصغار بعد الفوز على ساحل العاج في النهائي 4-3، أما آخر لقب توج به منتخب مصر فكان في نسخة 2013 بالجزائر بعد أن فاز على غانا في المباراة النهائية 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما، ومنذ ذلك الحين فشل منتخب مصر في الصعود لمنصة التتويج حتى وقتنا هذا.

منتخب نيجيريا بطل نسخة 2021، فيتو

نيجيريا الأكثر تتويجا باللقب

يحتل منتخب نيجيريا مركز الصدارة كأكثر المنتخبات تتويجا بلقب أمم إفريقيا للشباب تحت 20، حيث توج بالبطولة 7 مرات، أعوام 1983، 1985، 1987، 1989، و2005، و2011، و2015، وياتي في المركز الثاني منتخب مصر بأربع ألقاب، وغانا بنفس الرصيد أربع ألقاب أعوام 1993، و1999، و2009، و2021.

الجزائر أول بطل لكان الشباب

وهناك خمس منتخبات توجت بأمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة مرة واحدة، هي الجزائر بطل النسخة الأولى للبطولة في عام 1979، والكاميرون نسخة 1995، والمغرب 1997، وأنجولا 2001، والكونغو 2007، وزامبيا 2017، ومالي 2019.

منتخب السنغال بطل النسخة الأخيرة، فيتو

السنغال بطل النسخة الأخيرة

ويحمل منتخب الشباب السنغالي لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، والتي أقيمت في ضيافة مصر عام 2023، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على منتخب جامبيا بثنائية نظيفة، وهي المرة الأولى التي يتوج فيها منتخب أسود التيرانجا بكان الشباب.

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