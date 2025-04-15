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رياضة

كشف طبي للاعبي منتخب الشباب قبل إعلان قائمة أمم أفريقيا

كشف طبي للاعبي منتخب
كشف طبي للاعبي منتخب الشباب، فيتو

منتخب الشباب، أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، كشفا طبيا اليوم (الأربعاء ) علي جميع اللاعبين المختارين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، للتأكد من سلامتهم وعدم معاناة أى لاعب من أى إصابة قد تؤثر على مشاركته مع الفريق فى البطولة، وذلك قبل إرسال القائمة النهائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" الخميس المقبل.

 

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للشباب

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولي.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

مصر تواجه جنوب أفريقيا في الافتتاح

ويقص منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، شريط مبارياته في بطولة أمم إفريقيا أمام منتخب جنوب إفريقيا “البافانا بافانا” في مباراة الافتتاح للبطولة يوم 27 أبريل.

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منتخب الشباب منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة امم افريقيا للشباب تحت 20 سنة جنوب أفريقيا الدكتور محمد ابو العلا

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