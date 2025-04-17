26 لاعبا بقائمة منتخب الشباب استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

أعلن اسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم القائمة المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر من ٢٧ أبريل الجاري إلى ١٨ مايو المقبل، وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة في تشيلي.

ضمت القائمة 26 لاعبا هم: عبد المنعم تامر واحمد محمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى، يوسف عبد الحفيظ ومحمد سمير وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد ابراهيم ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسيف الدين عصام سفاجا ومحمد عاطف ومحمد عبد الله وعمر اسامة واحمد شرف وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد رأفت ومهند محمد وعمرو فتحي ومحمد هيثم ومحمد زعلوك.



وينتظم اللاعبون في معسكر مغلق بفندق المنتخبات الوطنية وقال حمادة أنور مدير المنتخب أن المنتخب بدأ التجمع أمس الأول وكان التدريب مفتوحا على مدار الأيام الماضية وتابع أن المعسكر المغلق سوف يستمر لحين موعد لقاء الافتتاح بين مصر وجنوب أفريقيا يوم ٢٧ أبريل باستاد القاهرة الدولى بعدها ينقل المنتخب معسكره إلى الإسماعيلية لأداء باقي مبارياته فى البطولة بالمجموعة الأولى التى تضم: مصر وجنوب أفريقيا وسيراليوم وزامبيا وتنزانيا.



ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من: الكابتن اسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي واحمد عصام محلل الاداء ود.محمد اكمل طبيب ومحمد محروس اخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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