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رياضة

أسامة نبيه يدرس منتخب "البافانا بافانا" بالفيديو استعدادا لمواجهته في افتتاح أمم أفريقيا للشباب

أسامة نبيه المدير
أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

أمم إفريقيا للشباب، بدأ أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، في مشاهدة العديد من الفيديوهات لمباريات منتخب جنوب افريقيا، لدراسة مواطن القوة والضعف في صفوف البافانا بافانا، استعدادا لمواجهته في مباراة الإفتتاح ببطولة أمم افريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا للشباب

أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات: زامبيا وسيراليون وجنوب إفريقيا وتنزانيا.

مواعيد مباريات مصر بأمم افريقيا تحت 20 سنة، فيتو
مواعيد مباريات مصر بأمم افريقيا تحت 20 سنة، فيتو

مصر تواجه جنوب إفريقيا في الافتتاح

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جنوب إفريقيا في افتتاح البطولة يوم 27 أبريل الجاري، فيما جاء ترتيب باقي مباريات الفراعنة الصغار في "كان" الشباب على النحو التالي:

مواعيد مباريات مصر بأمم إفريقيا للشباب

مصر ضد جنوب إفريقيا: 27 أبريل.

مصر ضد سيراليون: 30 أبريل.

مصر ضد زامبيا: 3 مايو.

مصر ضد تنزانيا: 9 مايو.

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