تأكيدا لـ فيتو: العاصمة الإدارية تشهد معسكر منتخب الشباب استعدادا لأمم أفريقيا

دخل منتخب الشباب لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥ فى حالة تركيز شديدة تحت قيادة مديره الفني الكابتن أسامة نبيه مع بدء أول تدريباته اليوم فى معسكره الذى انتظم فيه بالمدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة وهى أحد أبرز المعالم الرياضية التي ظهرت للنور فى سنوات الجمهورية الجديدة التى أرسي قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدية وحماس في تدريبات منتخب الشباب

وأدي المنتخب تدريباته وسط جدية وسباق قوي بين لاعبيه بحثا عن الفوز بثقة الجهاز الفني لدخول التشكيل الأساسي، وذلك فى إطار استعداداته للمشاركة فى أمم أفريقيا للشباب، المقرر إقامتها فى مصر من ٢٧ أبريل الجاري إلى ١٨ مايو القادم وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.

منتخب الشباب يتعادل مع الجونة

ونجح الجهاز الإداري بقيادة حمادة أنور مدير المنتخب فى التجهيز للمعسكر خلال وقت قياسي مع ختام مرحلة التجمع الأولى التى أقيمت فى فندق المنتخبات الوطنية بمدينة أكتوبر واختتم بمباراة ودية انتهت بالتعادل ١ - ١ مع الفريق الكروي الأول بالجونة أمس باستاد بتروسبورت.

نبيه يشيد بالروح القتالية للاعبين

وأشاد أسامه نبيه بالتجربة القوية والتى كشفت عن وجود أنياب هجومية قوية لدي المنتخب ولكنها تحتاج إلى الدقة فى اللمسة الأخيرة وهو ما وضح فى كمية الفرص الكثيرة التى اهدرها لاعبو المنتخب خلال تجربة الجونة وقال اسامة نبيه أنه سعيد ومتفاؤل بالروح القتالية العالية التى يظهر عليها لاعبو المنتخب خلال المعسكر واعتزامهم تقديم عروض قوية تليق باسم مصر الدولة المستضيفة لكأس الأمم متمنيا الوصول إلى أبعد نقطة وتحقيق حلم الجمهور..مشددا على أنه يتطلع لعلاج بعض السلبيات مشيدا بقدرة اللاعبين على الاستجابة السريعة لتعليماته وتوجيهانه الفنية.

قلة المباريات الودية الدولية

وتابع اسامة نبيه انه كان يأمل خوض المنتخب لعدد وفير من التجارب الودية الدولية مع منتخبات ومدارس أفريقية مختلفة ولكن ضيق الوقت حال دون ذلك وهو يبذل قصاري جهده من أجل الوصول إلى أعلى درجات الانسجام بين اللاعبين فى المعسكر الجاري بالعاصمة الإدارية خاصة وأن الاجواء الأوربية التى تشهدها العاصمة تساعد على التركيز كثيرا.

ويضم الجهاز المعاون للكابتن اسامة نبيه بالمنتخب كلا من: حمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي واحمد عصام محلل الاداء ود.محمد اكمل طبيب ومحمد محروس اخصائي العلاج الطبيعي واحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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