يهود سيقتلون يهودا، المعارضة الإسرائيلية تحذر من عمليات اغتيالات داخلية

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم، إنه يخشى من وقوع عملية اغتيال سياسي مرتبطة بحملة التحريض ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار الذي أقاله نتنياهو.

لابيد يحذر من عمليات اغتيال سياسي فى الاحتلال

وتابع لابيد، في مؤتمر صحفي، "تم تجاوز الخط الأحمر، إذا لم نوقف ذلك، سيحصل اغتيال سياسي هنا، وربما أكثر من واحد. يهود سيقتلون يهودا"، مضيفا أن "أخطر التهديدات موجهة إلى رئيس الشاباك رونين بار".

واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن رئيس الشاباك كان يجب أن يستقيل بسبب فشل مكتبه في منع الهجوم طوفان الأقصى، وأقر بأن الحكومة يمكنها أن تقيله قانونيا، لكنه انتقد أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنه لا يفعل شيئا لمنع ما سماه "حملة تحريض" ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي.

يهود يحرضون على قتل رئيس الشاباك رونين بار

وعرض لابيد لقطات شاشة تُظهر تهديدات بالقتل ضد رونين بار نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مقدرا أن إعلان إقالته وانتقاده من جانب بعض الوزراء هو ما أدى إلى هذه التهديدات. وقال متوجها إلى نتنياهو "ضع حدا لذلك".

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية: "بدلا من دعم التحريض على الكراهية، ادعم الشاباك وقوات الأمن والأجهزة التي تحافظ على بقاء هذا البلد".

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