زعيم المعارضة الإسرائيلية: الحكومة تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، خلال مشاركته في مظاهرة بتل أبيب اليوم السبت: إن الحكومة الإسرائيلية تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية، وبنيامين نتنياهو يدفع إلى ذلك علنا.

لابيد يتهم نتنياهو بخلق حرب أهلية في إسرائيل

وأضاف يائير لابيد: "إذا كان ممكنا تنظيم تمرد ضريبي فسنفعل ذلك".

وشهدت عدد من مدن الاحتلال الإسرائيلي مظاهرات كبيرة على خلفية قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والذي جمدته المحكمة العليا في إسرائيل.

وفي وقت سابق نظم آلاف الإسرائيليين في القدس، احتجاجا على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس "الشاباك"، متهمين إياه بممارسات غير ديمقراطية ومواصلة الحرب في قطاع غزة.

مظاهرات في إسرائيل رفضا لإقالة رئيس الشاباك

وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بممارسات غير ديمقراطية ومواصلة الحرب في قطاع غزة، متجاهلا مصير الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في القطاع المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية اعتدت على يائير غولان زعيم حزب الديمقراطيين المعارض خلال مظاهرة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس.

كما أدان عدد من السياسيين الإسرائيليين الاعتداءات التي نفذتها قوات الشرطة الإسرائيلية بحق المتظاهرين المناهضين لعودة الحرب على غزة وإقالة رئيس جهاز "الشاباك".

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