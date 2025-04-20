بعد الفوز على أنجيه، موعد مباراة نيس أمام باريس سان جيرمان

حقق فريق نيس الفرنسي الذي يلعب ضمن صفوفه المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم، فوزا مستحقا على ضيفه أنجيه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم

موعد مباراة نيس أمام باريس سان جيرمان

وينتظر فريق نيس مواجهة من العيار الثقيل في الجولة القادمة، حيث يواجه باريس سان جيرمان متصدر الدوري، ضمن مواجهات الجولة الـ31، والتي ستقام على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس

وتنطلق مباراة الـ بي إس جي أمام ضيفه نيس يوم الجمعة المقبل في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

باريس سان جيرمان، فيتو

نيس يتخطة أنجيه بمشاركة كاملة لمحمد عبد المنعم

فاز فريق نيس علي ضيفه أنجيه بهدفين دون مقابل هدف على ملعب "أليانز ريفييرا" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

مباراة نيس وأنجيه

أحرز هدفي نيس لاعبه بابلو روزاريو في الدقيقة 36، جاء الهدف بعد عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حولها بابلو روزاريو رأسية قوية داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

ثم عزز علي العابدي التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 46.

وأحرز هدف انجيه ياسين بلخادم في الدقيقة 51.

محمد عبد المنعم، فيتو

تشكيل نيس أمام انجيه

وتواجد الدولى المصري محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريقه نيس، في مواجهة ضيفه أنجيه.

وتعد هذه المرة التاسعة بالموسم الحالي التي يدخل فيها محمد عبد المنعم التشكيل الأساسي لفريق نيس، في مباراة ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والـ15 منذ انطلاق الموسم.

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