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رياضة

بمشاركة كوكا، لوهافر يسقط أمام باريس سان جيرمان 2-1 في الدوري الفرنسي

لوهافر وباريس سان
لوهافر وباريس سان جيرمان، فيتو

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره لوهافر بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الفرنسي.

أحرز هدف باريس سان جيرمان الأول اللاعب ديسير دوي في الدقيقة 7، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق جونزالو راموس في الدقيقة 49، وسجل هدف لوهافر الوحيد اللاعب عيسي سوماري في الدقيقة 59.

تشكيل لوهافر أمام باريس سان جيرمان 

وتواجد المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، فى تشكيل فريقه لوهافر الأساسي لمواجهة مضيفه فريق باريس سان جيرمان قبل أن يخرج في الدقيقة 64.

وجاء التشكيل كالتالي 

ماثيو جورجلين في حراسة المرمى، ثم تيموثي بيمبيلي، فودي بالو - توريه، جوتيير لوريس، إتيان كينكوي، لويك نيجو، مانجا، عبد الله توريه، أحمد كوكا، وخوسيه كازيمير.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد لوهافر 

 

ماتفي سافونوف في حراسة المرمى، إبراهيم مباي، لوكاس بيرالدو، لوكاس هيرنانديز، أشرف حكيمي، سيني مايولو، وارن زائير إيمري، برادلي باركولا، لي كانج إن، ديزيري دوي، جونزالو راموس.

 

باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي


ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 77 نقطة، بينما يحتل لوهافر المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

ودخل باريس سان جيرمان مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما توج بطلًا للنسخة الحالية من بطولة الدوري الفرنسي، كما صعد إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق باريس سان جيرمان الفرنسي رقمًا قياسيًا بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وحقق فريق أستون فيلا فوزا لم يكن كافيا على باريس سان جيرمان ليتأهل العملاق الفرنسي، إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أستون فيلا على الرغم من الفوز المثير الذى حققه الفريق الإنجليزى بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "فيلا بارك" في إنجلترا، في "إياب" ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبات باريس سان جيرمان أكثر الأندية الفرنسية نجاحًا في التأهل إلى الدور نصف النهائي بالبطولات الأوروبية على مدار التاريخ بعدما حجز مقعده في المربع الذهبي من المسابقة للموسم الثاني تواليًا.

وفاز باريس سان جيرمان بنتيجة 3 – 1 ذهابًا قبل أن يخسر إيابًا بنتيجة 2 – 3، ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5 – 4، ليضمن المشاركة التاسعة في الدور نصف النهائي بالبطولات الأوروبية متفوقًا على غريمه التقليدي مارسيليا صاحب المشاركات الثمانية.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن نجح في إقصاء ليفربول الإنجليزي بركلات الترجيح 4 - 1 بعد التعادل 1 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل أستون فيلا بعدما كرر فوزه على ضيفه فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.

ويحلم باريس سان جيرمان بتحقيق الثلاثية التاريخية، بعدما توج بطلًا لمسابقة الدوري الفرنسي منذ أيام قليلة، بينما يواجه ريمس في نهائي كأس فرنسا أواخر مايو المقبل.

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