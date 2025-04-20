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رياضة

بمشاركة محمد عبد المنعم، نيس يتقدم علي أنجيه بهدف في الشوط الأول

نيس، فيتو
نيس، فيتو

تقدم فريق نيس علي ضيفه أنجيه بهدف دون رد في الشوط الأول على ملعب "أليانز ريفييرا" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025. 

أحرز هدف نيس لاعبه بابلو روزاريو في الدقيقة 36، جاء الهدف بعد عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حولها بابلو روزاريو رأسية قوية داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

 

مباراة نيس وأنجيه


ويسعى نيس لتحقيق الفوز من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على مقعد ضمن المربع الذهبي، والمشاركة أوروبيا فى الموسم الجديد بعدم شارك فى الدورى الأوروبى بالموسم الجارى.

تشكيل نيس أمام انجيه

تواجد الدولى المصري محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لفريقه نيس، استعدادًا لمواجهة ضيفه أنجيه 

وتعد هذه المرة التاسعة بالموسم الحالي التي يدخل فيها محمد عبد المنعم التشكيل الأساسي لفريق نيس، في مباراة ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والـ15 منذ انطلاق الموسم

 

نيس ضد أنجيه


وغاب المدافع المصري محمد عبد المنعم، عن قائمة فريقه نيس، أمام ستراسبورج في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ترتيب الدوري الفرنسي

 


ويحتل نيس حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، حصدها من 13 انتصارًا و9 تعادلات، مقابل 7 هزائم. أما أنجيه، فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و6 تعادلات، بينما تلقى 15 خسارة هذا الموسم.

ومنذ انضمامه إلى نيس قادمًا من الأهلي المصري خلال الانتقالات الصيفية الماضية، شارك محمد عبد المنعم في 16 مباراة بمختلف البطولات، بينها 10 مباريات في الدوري الفرنسي، و4 في الدوري الأوروبي، و2 في كأس فرنسا.

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مباراة نيس وأنجيه الدوري الفرنسي نيس نيس ضد أنجيه

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