موقف محمد عبد المنعم، قائمة نيس لمواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي

أعلن فرانك هايس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة أنجيه عصر اليوم الأحد، على ملعب أليانز ريفيرا، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة نيس تواجد محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، بعد تعافيه من إصابة بسيطة منعته من مباراة ستراسبورج الماضية في بطولة الدوري الفرنسي.

وكان نيس أعلن أن محمد عبد المنعم كان يعاني من إصابة عضلية بسيطة وفضل المدرب عدم المخاطرة باستدعائه لمباراة ستراسبورج، قبل شفائه حيث ستكون مشاركته في مباراة أنجيه في يد المدرب إذا كان جاهزًا للبداية أو ربما يشارك كبديل في الشوط الثاني.

قائمة نيس لمواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي

وجاءت قائمة نيس لمواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي كالتالي:

قائمة نيس لمواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي

ويحتل نيس قبل المباراة المركز السابع في بطولة الدوري الفرنسي برصيد 48 نقطة، لكنه لم يحقق الفوز في آخر 5 جولات، وبالتالي، يحتاج للعودة إلى الطريق الصحيح أمام أنجيه.

شرط نيس لرحيل محمد عبد المنعم إلى الأهلي

فيما كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع نادي نيس الفرنسي من أجل التعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "الأهلي يرغب في التعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة بداية من الصيف القادم ويخوض المفاوضات على هذا الأساس".

وأضاف: "نادي نيس الفرنسي اشترط رحيل محمد عبد المنعم لفريق الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط وذلك بمقابل مادي مليون يورو، فضلًا عن رغبة اللاعب في المشاركة في فترة الإعداد الخاصة بفريقه في الموسم الجديد مما يقلل من فرصة عودته للأهلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.