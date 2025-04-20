الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

10 طعنات نافذة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طفلة على يد حلاق بالدقهلية

الطفلة ضحية القتل
الطفلة ضحية القتل الدقهلية، فيتو

كشف التقرير الطبي الأولي الخاص بالطفلة ريتاج المذبوحة بموس على يد حلاق بالدقهلية، أن المتهم وجه للضحية 11 طعنة نافذة.

وبحسب التقرير فإنه بمناظرة جثمان الطفلة تبين وجود طعنة بالرقبة من الناحية اليمنى، وجرح طعني بالوجه، 7 طعنات بالظهر نافذة إلى الصدر والبطن، طعنتين نافذتين بالصدر من الناحية اليسرى.
 

والوفاة حدثت جراء إصابة الطفلة بصدمة نزيفية بسبب الطعنات التي تلقتها في الصدر والبطن، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات.

حلاق ينهي حياة طفلة طعنا بمقص في الدقهلية 

وكانت قرية المستعمرة الغربية التابعة لمركز الستاموني، في محافظة الدقهلية، شهدت واقعة مأساوية حيث أقدم حلاق على إنهاء حياة طفلة في العقد الأول من عمرها بمقص حيث سدد لها طعنات متفرقة بالرقبة، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.


وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بمقتل طفلة على يد حلاق، بقرية المستعمرة الغربية دائرة الستاموني في الدقهلية.

 

لخلاقات جيره حلاق ينهي حياة طفلة 


وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طفلة تدعى ريتاج السعيد فهمي السعيد، 9 سنوات، مقيمة بقرية المستعمرة الغربية، وذلك بعدما تعدى عليها جارها ويدعى موسى ز.ال. 37 عاما، حلاق، بسلاح أبيض في الشارع، وسدد لها عدة طعنات متفرقة بالرقبة وفر هاربًا، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

بسبب سحب الستارة.. حلاق يقتل طفلة في الدقهلية

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المتهم يمتلك محل حلاقة مواجه لمنزل المجني عليها، وحدثت خلافات مع والدها بسبب الجيرة، وتم الصلح بين الطرفين، ويوم الواقعة جذبت الطفلة ستائر المحل أثناء سيرها في الشارع، فقام بالتعدي عليها بمقص وسدد لها طعنات متفرقة بالرقبة.


وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، الطفلة تدعى "ريتاج السعيد فهمي، 8 سنوات.
 

وبسؤال والدها عامل تعبئة وتغليف ومقيم ذات القرية اتهم "موسى زين العابدين، 83 عاما، حلاق ومقيم ذات القرية بالتخلص من نجلته وذلك لخلافات بينهما بسبب لهو الطفلة أمام المحل وقيامه باستدراجها بداخله وذبحها مستخدما موس حلاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التقرير الطبي المباحث الجنائي أمن الدقهلية بسبب خلافات الجيرة خلافات الجيرة ركز شرطة الستاموني مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية مشرحة المستشفى مستشفى المنصورة مركز شرطة الستاموني

مواد متعلقة

العقوبة المتوقعة على سارة خليفة حال ثبوت تهمة جلب المخدرات من الخارج

وفد جامعة سوهاج يقدم التهنئة للأقباط في عيد القيامة

تحرك عاجل من الإسكندرية في واقعة اعتداء 5 أشخاص على محصل ترام

هيئة النقل النهرى تراجع التراخيص للوحدات النيلية قبل شم النسيم

ads

الأكثر قراءة

حاصلة على الشهادة الابتدائية، مفاجآت في قضية المنتجة الفنية سارة خليفة

سارة خليفة للنيابة: أعاني من مرض خبيث وأحتاج إلى عناية طبية خاصة

أزمة عنيفة في الشرقية للدخان، صفقة أسهم بالمليارات تفجر الصراع بين هاني أمان والعمال (فيديو)

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

العقوبة المتوقعة على سارة خليفة حال ثبوت تهمة جلب المخدرات من الخارج

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

الاحتلال ينفي وقوع حادث أمني على الحدود مع مصر

مبلغ ضخم، خالد الغندور يكشف مطالب عبد الله السعيد للتجديد مع الزمالك

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من الإعلام إلى تجارة الموت.. سارة خليفة تقود عصابة تصنيع المخدرات بأحراز تصل لـ نصف مليار جنيه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البحر في المنام وعلاقتها بالانتصار على الخصوم

أحمد كريمة: السيدة مريم كانت محجبة

ماسورة صرف صحي، أحمد كريمة يهاجم سعد الهلالي بسبب فتاوى المرأة

المزيد
الجريدة الرسمية