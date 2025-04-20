توزيع الشوكولاتة والهدايا على الأقباط المحتفلين بعيد القيامة في الدقهلية (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" بثا مباشرا تحت عنوان توزيع الشيكولاتة والهدايا التذكارية على الأقباط المحتفلين بعيد القيامة المجيد في الدقهلية.

أجرى اللواء طارق محافظ الدقهلية اليوم الأحد جولة استهدفت عدد من كنائس المنصورة ودير دميانه لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد .

محافظ الدقهلية يقدم التهاني للأقباط بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

محافظ الدقهلية يبعث برقية تهنئة إلى البابا تواضروس

وقال: "يُسعدني أن أبعث لقداستكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الدقهلية، أطيب التهاني القلبية وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيًا المولى عز وجل، أن يعيدها على قداستكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية، وشعبها العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار، وأن يديم على وطننا نعمة التآلف والمحبة والوحدة الوطنية، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

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