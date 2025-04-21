خطة أمن الجيزة لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الربيع

رفعت مديرية أمن الجيزة درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الربيع وشم النسيم وذلك من خلال خطة تصمت عدة تكليفات من اللواء سامح الحميلي مدير الأمن والتي شملت ما يلي..

-تكليف إدارة مباحث التموين بالاشتراك مع الجهات المعنية بالمحافظة بشن حملات تفتيش مكبرة للتأكد من سلامة كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك داخل المحلات.

-التوجه بجولات ميدانية لمتابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتأكد من توافر المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



-تكليف إدارة المرور برفع الانشغالات ومتابعة سير العمل بمواقف السيارات بالتعاون مع الجهات المعنية لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة أجازه المصريين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

-تكليف قوات الإنقاذ النهري لعمل لجان للمرور على المتنزهات والعائمات والمعديات النيلية للتأكد من التراخيص اللازمة وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتوافر عوامل الأمان حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

-تفعيل غرفة العمليات المركزية

للتواصل على مدار الساعة خلال فترة الأعياد مع غرف عمليات الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.

-تكثيف إدارة مباحث المرافق لرفع الإشغالات ومتابعة أعمال النظافة بمحيط الكنائس ودور العبادة

وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

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