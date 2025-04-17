الخميس 17 أبريل 2025
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حوادث

ضبط 1116 مخالفة تجاوز سرعات في حملة مكبرة بالطرق الصحراوية

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق الصحراوية، فيتو

أسفرت جهود حملة  مكبرة وجهتها الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء أمجد أنور مدير الإدارة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1116 مخالفة تجاوز سرعات بالطرق الصحراوية وترتب عليها أيضا  ضبط  96 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 53 دراجة نارية مخالفة، 78 مخالفة موقف عشوائى، 128 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تواصل  الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية المخالفات المرورية
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