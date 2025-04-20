الأحد 20 أبريل 2025
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محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بحديقة شجرة الدر والممشي السياحي الجديد (صور)

جولة لمحافظ الدقهلية،
جولة لمحافظ الدقهلية، فيتو

أجري اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم الأحد جولة مفاجئة بحديقة شجرة الدر والممشي السياحي الجديد بالمنصوره للإطمئنان علي جاهزيتهم لاستقبال المواطنين خلال اعياد شم النسيم، في إطار سلسلة جولاته المفاجئة المستمره واستعداد لاستقبال اعياد شم النسيم.

جولة لمحافظ الدقهلية مفاجئة بحديقة شجرة الدر  والممشي السياحي

 

 والتقي محافظ الدقهلية  بعدد من المواطنين واستمع الي آرائهم حول الخدمات المقدمه في كافة القطاعات واستمع الي مطالب ومشاكل عدد منهم ووجه بدراستها وحلها.


والتقي " مرزوق " بعدد من المواطنين الأقباط أثناء جولته ويقدم لهم التهنئة بمناسبة أعياد شم النسيم واستمع الي آرائهم ومطالبهم.

رفع درجة الاستعداد القصوى غدا بجميع الحدائق


ووجه  " المحافظ " رئيس حي غرب المنصورة  عبدالعظيم ورئيس حي شرق المنصورة  محمد أمين برفع درجة الاستعداد القصوى غدا بجميع الحدائق والمتنزهات العامه داخل مدينة المنصوره من خلال تكثيف اعمال النظافه بهم علي مدار اليوم وتأمين تلك الحدائق والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظه.

كما وجه كافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف اعمال النظافه ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الحدائق العامة.

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أعمال النظافة الإستعداد القصوي استقبال المواطنين الحدائق والمتنزهات اعياد شم النسيم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية حي غرب المنصورة غرفة عمليات المحافظة

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