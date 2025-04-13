الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

شهيد الواجب الوطني،
شهيد الواجب الوطني، فيتو

حصلت فيتو على الصور الأولى لشهيد العمل الرائد مؤمن سلامة نائب مأمور قسم ميت غمر التابع لمديرية أمن الدقهلية إثر اصطدام سيارة به أثناء أدائه عمله ومعاينته لحادث انقلاب سيارة أخرى نقل. 

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستشهاد نائب مأمور قسم ميت غمر أثناء قيامه بمتابعة بلاغ حادث علي طريق ميت محسن مركز ميت غمر بالدقهلية وأثناء معاينته انقلاب سيارة نقل اصطدمت به سيارة أخرى على الطريق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق السيارة المتسبب في وفاة نائب مأمور قسم ميت غمر.

 

وتم نقل جثمان الضابط لمستشفى ميت غمر العام، وجار استخراج تصريح الدفن وتشييع الجثمان بمقابر العائلة بقرية دنديط بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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