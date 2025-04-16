محافظ الدقهلية يتفقد أعمال القافلة الطبية بقرية دنديط في ميت غمر

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم أعمال القافلة الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، والمقامة بقرية دنديط مركز ميت غمر لمدة يومين متتاليين، واستفاد منها، حتى موعد الزيارة أكثر من 1375 مواطن.

وأكد محافظ الدقهلية دعمه الكامل لجهود القوافل الطبية والعلاجية المجانية، التي توفر خدمة طبية متميزة لأهلنا في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأشاد بجهود القائمين على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في تسيير القوافل، بالتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء، كما وجه تحية شكر وتقدير للأطقم الطبية وفرق التمريض والعاملين المشاركين فيها، معربا عن سعادته بهذا الإقبال الكبير للمواطنين على القافلة الطبية.

عيادات القافلة التي شملت على سبيل المثال عيادة الأنف والأذن

وتفقد محافظ الدقهلية عيادات القافلة التي شملت على سبيل المثال عيادة الأنف والأذن، وعيادة الأسنان، والعظام، وأمراض الأطفال، وصحة الأسرة، والباطنة، والجلدية، والصيدلية، والتقى المترددين على القافلة واستمع إليهم للتأكد من حسن تقديم الخدمة، الذين أكدوا له رضاهم عن الخدمة وتوفير الرعاية والعناية اللازمة والعلاج، مشيرا إلى أن القوافل تخفف الضغط عن المستشفيات، مؤكدا على أولوية تسيير القوافل إلى القرى الأكثر احتياجا.

المحافظ يلتقي بالمواطنين بالقرية واستمع إليهم ووعدهم بتنفيذ المطالب

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه القوافل تأتي في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لتوفير خدمة طبية للمواطنين في القرى والمراكز والمدن وخاصة القرى الأكثر احتياجًا، كما التقى المواطنين بالقرية واستمع إليهم ووعدهم بتنفيذ مطالبهم.

وحضر أعمال تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية للقافلة الطبية، الدكتور محمد مصطفى عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والمشرف على القافلة، والدكتورة لمياء الإمام وكيل عام الطب الوقائي، ومدير ادارة القوافل الدكتور رامز شوقي، والدكتورة سحر فؤاد مدير الادارة الصحية بميت غمر.

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