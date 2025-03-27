جامعة كفر الشيخ تنظم ندوات دينية حول فضل العشر الأواخر من رمضان

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، ندوة دينية بعنوان "فضل ليلة القدر"، والتي تم عقدها بكليتي الآداب والتجارة بالجامعة، كما نظمت إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، لقاءً حواريًا عن فضل شهر رمضان المبارك وحث الشباب علي وسطية الدين الإسلامي الحنيف بالتعاون مع مديرية أوقاف كفر الشيخ تحت عنوان "فضل العشر الأواخر وليلة القدر"، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية، وتنفيذ ومتابعة ايهاب جاد مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من تنظيم هذه الندوات هو زيادة الوعي لدى طلبة الجامعة عن فضل الصيام والعبادة وقراءة القرآن، بالإضافة إلى غرس القيم الإيجابية لدى أبنائنا طلبة الجامعة، وتقديم المفاهيم الدينية الصحيحة إليهم من خلال تنفيذ هذه الندوات، مؤكدًا حرص الجامعة علي تنظيم الأنشطة الطلابية المتنوعة، والتي تساعد على تنمية الوعى الثقافي والديني لدى طلبة الجامعة، وأن العبادة ليست فقط في الصلاة وقراءة القرآن والدعاء فحسب وإنما ايضًا في العمل وطلب العلم والإحسان إلى الغير ومساعدة المحتاج فهي من أسمى العبادات.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذه الندوة تأتى في إطار حرص الجامعة على تنوع الأنشطة التثقيفية والدينية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب ثقافيًا وأخلاقيًا واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف الأنشطة، وكذلك الإجابة عن تساؤلات الطلاب.

وقد حاضر ندوة كلية الآداب الدكتور إيهاب شفطر الاستاذ بكلية الاداب، تناول خلالها الحديث عن ليلة القدر والتماسها في العشر الأواخر من رمضان والدعاء فيها بما أوصى به رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا" وتطرق أسباب استجابة الدعاء والعمل بهذه الأسباب وأوصى بحسن العمل ثم رجاء رحمة الله، لأننا بين رجاء وخوف وعبادة الله على قدر الله المعبود بحق، وقد ذكر بعض علامات ليلة القدر التي هي سلام هي حتى مطلع الفجر مع عدم الانشغال بهذه العلامات حتى نظل في التماس لها العشرة أيام كاملة، وفي نهاية اللقاء وجه الطلبة بعض التساؤلات حول صلاة التراويح والقيام وصلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل وانهى حديثه ببعض الدعوات للجميع بان يرزقنا الله بليلة القدر.

كما حاضر ندوة كلية التجارة فضيلة الشيخ هاني شمس الدين بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وقد تناول فضيلته نفحات الشهر الكريم وكيفية التماس هذه النفحات خاصة في الليالي العشر الأخيرة من الشهر لأنه خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له ويتحقق الإخلاص في الصيام خاصة في ظل سلسلة الشياطين في هذا الشهر والذي نتعلم منه الصبر والحلم وحسن الخلق، وأوصى بحسن الخلق لأنها رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال صلوات ربي وسلامه عليه "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، وفي نهاية اللقاء وجه الطلبة العديد من التساؤلات المختلفة التي تحتاج إلى التوضيح وتمت الإجابة عليها.

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