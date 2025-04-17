عبر الفيديو كونفرانس، أشرف صبحي يتابع أعمال تطوير المدينة الشبابية برأس البر

تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير الجارية بالمدينة الشبابية برأس البر، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات الوزارة ومسئولي المشروع.

وناقش وزير الشباب والرياضة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة للنشء والشباب والزائرين للمدينة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تطوير المدينة الشبابية برأس البر ١ يأتي في إطار خطة الوزارة لتحديث البنية التحتية للمنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل والأنشطة الشبابية والرياضية، وجعل هذه المنشآت جاذبة لمختلف الفئات العمرية.

كما شدد وزير الشباب على ضرورة توفير كافة الإمكانات التي تضمن جاهزية المدينة لاستقبال الفعاليات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشيرًا إلى الدور المحوري لهذه المنشآت في تنفيذ رؤية الوزارة نحو بناء شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم.

وزير الشباب والرياضة يناقش مع قيادات الوزارة تكثيف برامج مواجهة الأفكار الهدامة

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لبحث سبل تكثيف البرامج والأنشطة الموجهة للنشء والشباب بهدف ترسيخ القيم الأصيلة في المجتمع، ومواجهة الأفكار الهدامة التي تستهدف استقرار الوطن.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أهمية دور مراكز الشباب والمؤسسات الرياضية والثقافية التابعة للوزارة في تعزيز الانتماء والهوية الوطنية، مشددًا على ضرورة توسيع نطاق المبادرات التوعوية والتثقيفية التي تلامس احتياجات وتطلعات الشباب في مختلف المحافظات.

وزير الشباب والرياضة يناقش مع قيادات الوزارة تكثيف برامج مواجهة الأفكار الهدامة، فيتو

كما وجّه الدكتور أشرف صبحي بتكثيف التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارات التعليم والتعليم العالي والثقافة والأوقاف، لتنفيذ برامج مشتركة تسهم في بناء وعي الشباب، وحمايتهم من محاولات الاستقطاب الفكري المتطرف.

وشدد وزير الشباب على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الأمن الفكري وتقديم نموذج شبابي وطني قادر على قيادة المستقبل.



وزيرا الشباب والإسكان يتفقدان منشآت نادي “النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدة

فيما أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة موسعة داخل "نادي النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت الرياضية والخدمية، والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الأعضاء والأنشطة الرياضية المختلفة.

شملت الجولة تفقد عدد من المنشآت الحيوية داخل النادي، تضمنت مجمع حمامات السباحة، ملاعب الإسكواش، مجمع التنس الأرضي، ملاعب كرة القدم، صالة الجمباز، صالة الألعاب الجماعية المخصصة لذوي الهمم، والصالة المغطاة الرئيسية، حيث تم الاطلاع على مستوى التجهيزات الفنية والخدمات المتاحة بما يضمن تقديم تجربة رياضية متميزة للأعضاء.

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