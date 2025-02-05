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رياضة

معسكرات داخلية لتجهيز منتخب المصارعة للبطولة الأفريقية

المصارعة، فيتو
المصارعة، فيتو

المصارعة، استقر مسئولو اتحاد المصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح، على الاكتفاء بالمعسكرات الداخلية لتجهيز منتخبي المصارعة الحرة والمصارعة النسائية، من أجل المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية بالمغرب.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الأفريقية للمصارعة في المغرب يوم 29 أبريل المقبل.

ويخوض منتخب المصارعة الرومانية معسكرا مغلقا حاليا في الصين، استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية.

وعلى جانب آخر، أصدر الاتحاد المصري للمصارعة، اليوم الأحد، بيانا رسميا للكشف عن تفاصيل ما حدث خلال أحداث بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية للكبار، المقامة في صالة سيتي كلوب بالمنوفية خلال الفترة من 30 يناير حتى 4 فبراير الجاري.

وجاءت القرارات كالتالي:

 

 

 

وكشف الاتحاد في بيانه الرسمي، أنه انطلاقا من حرص مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة على تطبيق القانون واللوائح وتحلي اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالأخلاق الرياضية والسلوك القويم وإرساء لمبدأ الثواب والعقاب وبالإشارة إلى الأحداث التي شهدتها بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية للكبار بصالة سيتي كلوب بالمنوفية يوم السبت ٢٠٢٥/٢/١ فقد تم اتخاذ 4 قرارات عاجلة.

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