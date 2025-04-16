محافظ الوادي الجديد يُصدر توجيهات جديدة لتحسين الخدمات وتعزيز المبادرات المجتمعية

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، واللواء علي عاصي، مساعد مدير الأمن بالمحافظة، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التنمية المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.

أكد المحافظ في كلمته الافتتاحية أهمية الاستماع لمشاكل وهموم المواطنين، مشددًا على ضرورة العمل بروح التعاون لتوجيه الجهود نحو النهوض بالمشروعات الحيوية وتحسين جودة الحياة، من خلال تطبيق الإجراءات والقرارات المناسبة.

أسفر الاجتماع عن مجموعة من التوجيهات الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، جاء أبرزها كالتالي:

قرار المجلس التنفيذي اعتبارا من 16 أبريل 2025، منع التعامل بكافة أنواع الصور على الأراضي الزراعية الجديدة بمراكز المحافظة، باستثناء التعامل بمبادرة الدولار وأراضي منطقة بحيرة باريس، وذلك لحين الانتهاء من تحديث البيانات ومراجعة الموقف التنفيذي لجميع المشاريع الزراعية الحالية.

تناول الاجتماع عرض موقف مبادرة "حقك بالميزان"، والتأكيد على أهمية استمرار تطبيقها بالمخابز، مع تعميم المبادرة لتشمل مخابز الرغيف المحسن والسياحي، حيث شدد المحافظ على أهمية توافر الموازين الجديدة، وبحث إمكانية إشراك المتطوعين في تعميم المبادرة بجميع المراكز بما يتلائم وتعزيز دور المجتمع المحلي.

وفى سياق متصل، وجه محافظ الوادى الجديد، بضرورة الإسراع في تجهيز مقر التأمين الصحي الجديد شمال مدينة الفرافرة، مع دراسة تسكين كوادر إدارية مؤهلة للعمل بفرعي التأمين الصحي الجديدين بمركزَي بلاط وباريس، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وحول جهود تحسين البنية التحتية وخدمات المرافق ، ناقش المجلس التنفيذي وضع خطة عاجلة لحل مشكلة الصرف الصحي بقرية الهنداو، والتي تتضمن إنشاء محطة صرف صحي جديدة خلال الفترة المقبلة.

وفى لفتة طيبة على هامش الاجتماع، حرص المحافظ على تقديم الشكر للأستاذ مصطفى أحمد كرار، وقام بمنحه درع المحافظة تقديرًا لمسيرته المهنية المشرفة خلال فترة عمله السابقة كمدير للتأمينات والمعاشات، متمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد بمحافظة سوهاج.

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