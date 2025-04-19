الأحد 20 أبريل 2025
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رياضة

انطلاق المرحلة الثانية لمعسكر تطوير الحكام ببورسعيد

انطلاق المرحلة الثانية
انطلاق المرحلة الثانية لمعسكر تطوير الحكام ببورسعيد

تواصل لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز تنفيذ برنامج رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، وذلك خلال المعسكر المغلق الذى تستضيفه منطقة بورسعيد برئاسة محمد ياسين.

انطلاق المرحلة الثانية لمعسكر تطوير الحكام ببورسعيد 

وبدأت اليوم المرحلة الثانية من المعسكر بمشاركة 30 حكمًا، وشهد البرنامج اختبارات بدنية وفيديو للحكام ومحاضرات نظرية وعملية عن السرعة في اتخاذ القرارات، والتمركز خلال مواقف اللعب المختلفة، بالإضافة إلى شرح عملى ونظرى للأخطاء المتكررة ويختتم المعسكر غدًا الأحد. وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة 30 حكمًا واختتمت أمس الجمعة.

رؤية أوسكار رويز وخطته لتطوير منظومة التحكيم

من جانبه، قال محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم: إنه تم توفير الأجواء المناسبة لإقامة المعسكر لتحقيق الأهداف المطلوبة منه، مشيرا إلى توفير كل الإمكانات لإنجاح المعسكر وفقا لرؤية أوسكار رويز وخطته لتطوير منظومة التحكيم.

 

رئيس لجنة الحكام الرئيسية يحاضر مدربي رخصة "المسار السريع"

وكان أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، قد ألقى محاضرة على مدربي رخصة المسار السريع عن تعديلات القانون والحالات الجدلية بحضور جمال محمد على رئيس إدارة المدربين بالاتحاد، وسبقها محاضرة من الدكتور محمد زيادة عن إصابات لاعبي كرة القدم وكيفية الوقاية منها بإستخدام الهيكل العظمي والعضلي لجسم الانسان.

 

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