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رياضة

منطقة بورسعيد تستضيف معسكرا مغلقا للحكام بحضور أوسكار رويز

معسكر مغلق لحكام
معسكر مغلق لحكام الدرجة الأولي ببورسعيد، فيتو

 تستضيف منطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة محمد ياسين، معسكرا مغلقا لـ60 حكما من الدرجة الأولى بداية من الغد وحتى الأحد المقبل، بحضور لجنة الحكام الرئيسية برئاسة أوسكار رويز.
يقام المعسكر على مرحلتين؛ الأولى تضم 30 حكما يومي الخميس والجمعة، والمرحلة الثانية تضم 30 حكما جديدا يومي السبت والأحد المقبلين.

رؤية أوسكار رويز وخطته لتطوير منظومة التحكيم

من جانبه، قال محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم: إنه تم توفير الأجواء المناسبة لإقامة المعسكر لتحقيق الأهداف المطلوبة منه، مشيرا إلى توفير كل الإمكانات لإنجاح المعسكر وفقا لرؤية أوسكار رويز وخطته لتطوير منظومة التحكيم.
 

 

يذكر أن محمد ياسين من أنجح رؤساء المناطق على مستوى مناطق اتحاد الكرة وتطورت المنطقة على يديه كثيرًا بفضل سياسته التي تعتمد على لم الشمل وتذليل كافة العقبات أمام أندية بورسعيد فضلا عن استضافة العديد من الفعاليات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم سواء كانت معسكرات حكام أو تنظيم دورات لرخص التدريب. 

محمد ياسين صحفي ولاعب سابق وحكم سابق بدأ السلم الإداري من البداية فضلا عن خبرته في تنظيم الأحداث العالمية ورئاسة مجموعة بورسعيد في أكثر من حدث عالمي استضافته مصر وراقب العديد من المباريات المهمة والحساسة سواء في الدوري المصري أو مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم. 

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