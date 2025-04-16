رئيس لجنة الحكام الرئيسية يحاضر مدربي رخصة "المسار السريع"

لجنة الحكام، ألقى أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية محاضرة على مدربي رخصة المسار السريع اليوم عن تعديلات القانون والحالات الجدلية بحضور جمال محمد على رئيس إدارة المدربين بالاتحاد، وسبقها محاضرة من الدكتور محمد زيادة عن إصابات لاعبي كرة القدم وكيفية الوقاية منها بإستخدام الهيكل العظمي والعضلي لجسم الانسان.

معسكر للحكام ببورسعيد

فيما تستضيف منطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة محمد ياسين، معسكرا مغلقا لـ 60 حكما من الدرجة الأولى بداية من الغد وحتى الأحد المقبل، بحضور لجنة الحكام الرئيسية برئاسة أوسكار رويز.

يقام المعسكر على مرحلتين؛ الأولى تضم 30 حكما يومي الخميس والجمعة، والمرحلة الثانية تضم 30 حكما جديدا يومي السبت والأحد المقبلين

رؤية أوسكار رويز وخطته لتطوير منظومة التحكيم

من جانبه، قال محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم: إنه تم توفير الأجواء المناسبة لإقامة المعسكر لتحقيق الأهداف المطلوبة منه، مشيرا إلى توفير كل الإمكانات لإنجاح المعسكر وفقا لرؤية أوسكار رويز وخطته لتطوير منظومة التحكيم.



يذكر أن محمد ياسين من أنجح رؤساء المناطق على مستوى مناطق اتحاد الكرة وتطورت المنطقة على يديه كثيرًا بفضل سياسته التي تعتمد على لم الشمل وتذليل كافة العقبات أمام أندية بورسعيد فضلا عن استضافة العديد من الفعاليات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم سواء كانت معسكرات حكام أو تنظيم دورات لرخص التدريب.

محمد ياسين صحفي ولاعب سابق وحكم سابق بدأ السلم الإداري من البداية فضلا عن خبرته في تنظيم الأحداث العالمية ورئاسة مجموعة بورسعيد في أكثر من حدث عالمي استضافته مصر وراقب العديد من المباريات المهمة والحساسة سواء في الدوري المصري أو مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم.

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