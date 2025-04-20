الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو، اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

الصورة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو


تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو


تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو عبر قناة beIN sports HD1.


ويسعى ريال مدريد للفوز أمام  أتلتيك بلباو في محاولة ملاحقة برشلونة المتصدر الذي وسع فارق النقاط بعد فوزه المثير أمام سيلتا فيجو 4-3، ويملك برشلونة الآن 73 نقطة في صدارة الترتيب، ويأتي ريال مدريد ثانيًا بـ 66 نقطة.

فيما يحتل أتلتيك بلباو المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، ويسعى هو الآخر للفوز للبقاء في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.


ويأتي ريال مدريد من هزيمة أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا حيث ودع المسابقة من الدور ربع النهائي.

 

وأعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة أتلتيك بلباو، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

 

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، عن صفوف الفريق الملكي خلال مواجهة أتلتيك بلباو بسبب الإصابة، التي تعرض لها على مستوى الكاحل خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليز.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، راوؤل أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، رودريجو، إبراهيم دياز.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد أتلتيك بلباو ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو ريال مدريد وأتلتيك بلباو وأتلتيك بلباو

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتعادل مع ليستر سيتي سلبيا بعد مرور 15 دقيقة

سيمبا يفوز على ستيلينبوش بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

آرسنال يفوز على إيبسويتش تاون برباعية نظيفة ويؤجل حسم ليفربول للدوري الإنجليزي

تشيلسي يقلب الطاولة على فولهام ويفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة اليوم: تعادل الأهلي وبيراميدز أمام صن داونز وأورلاندو بدوري الأبطال.. الزمالك يصعّد ضد زيزو بعد تجاهله المثول للتحقيق.. والمغرب يتوج بكأس أمم إفريقيا للناشئين

انطلاق المرحلة الثانية لمعسكر تطوير الحكام ببورسعيد

لاس بالماس يخطف فوزا غاليا من أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

ads

الأكثر قراءة

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

النيابة تأمر بالتحقيق مع كل من تردد علي منزل سارة خليفة خلال الشهر الجاري

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق

شركاء سارة خليفة: دورنا نقل المواد الخام والمنتجة هي الكل في الكل

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس الأحمر والأصفر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات سعد الهلالي المثيرة للجدل، بيان حاسم من الإفتاء بشأن المساواة في المواريث

ما حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

وزير الأوقاف السابق: أنصبة الميراث ثابتة بنص قرآني ولا تحتمل الاجتهاد أو التغيير

المزيد
الجريدة الرسمية