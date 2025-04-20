محافظ الدقهلية: عيد القيامة يجسد أسمى معاني التضحيات

قدم محافظ الدقهلية التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس، أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة، وأكد سعادته بوجوده في هذه المناسبة التي تجمعنا كمصريين، مسلمين ومسيحيين، معربًا عن تحياته وتقديره للحضور جميعًا، مشيرًا إلى أن هذا العيد يجسد أسمى معاني التضحيات، ونستلهم منه العبر والحكم التي تقود وطننا الحبيب إلى الأمام دائمًا كنسيج واحد ووطن واحد، تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي رسخ وعمق فينا معاني الأخوة والمواطنة.

عيد القيامة يجسد أسمى معاني التضحيات، ونستلهم منه العبر والحكم التي تقود وطننا

قدم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، التهنئة بعيد القيامة المجيد للأخوة المسيحيين بدير القديسة دميانة ببلقاس، يرافقه الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد، والعميد الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة، والنائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائبة ميرفت عازر، عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وقيادات الأزهر والأوقاف والكنيسة، والأستاذة غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس.

الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا ماركوس، رئيس دير القديسة دميانة، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية، ولجميع المهنئين من قيادات المحافظة والقيادات الأمنية، مؤكدًا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، الذي نعيش فيه جنبًا إلى جنب منذ فجر التاريخ، مشيرًا إلى أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هو رسالة سلام، وأن العيد مناسبة دائمًا لتوحيد القلوب وتعميق قيم المحبة والسلام، وأن هذه الزيارة لها أثر كبير في قلوبنا ووجداننا.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير غادة الحمادي، على سرعة تنفيذ الطريق المؤدي إلى الدير وتركيب الإنترلوك، ومن جانبه، وجه نيافة الأنبا ماركوس شكرًا وتقديرًا خاصًا للواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على استجابته السريعة لتطوير طريق الدير وتركيب الإنترلوك في فترة زمنية قياسية، مضيفًا: “إننا جميعًا نلمس ونُقدر الجهود المتميزة التي يبذلها محافظ الدقهلية في مختلف القطاعات والمجالات”.

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