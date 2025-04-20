القبض على حلاق أنهى حياة طفلة طعنا بالمقص في الدقهلية

شهدت قرية المستعمرة الغربية التابعة لمركز الستاموني، في محافظة الدقهلية، واقعة مأساوية حيث أقدم حلاق بإنهاء حياة طفلة في العقد الأول من عمرها بمقص حيث سدد لها طعنات متفرقة بالرقبة، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

حلاق ينهي حياة طفلة طعنا بمقص في الدقهلية



وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بمقتل طفلة على يد حلاق، بقرية المستعمرة الغربية دائرة الستاموني في الدقهلية.

لخلاقات جيره حلاق ينهي حياة طفلة



وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طفلة تدعى ريتاج السعيد فهمي السعيد، 9 سنوات، مقيمة بقرية المستعمرة الغربية، وذلك بعدما تعدى عليها جارها ويدعى موسى ز.ال. 37 عاما، حلاق، بسلاح أبيض في الشارع، وسدد لها عدة طعنات متفرقة بالرقبة وفر هاربًا، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

بسبب سحب الستارة …حلاق يقتل طفلة في الدقهلية

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المتهم يمتلك محل حلاقة مواجه لمنزل المجني عليها، وحدثت خلافات مع والدها بسبب الجيرة، وتم الصلح بين الطرفين، ويوم الواقعة جذبت الطفلة ستائر المحل أثناء سيرها في الشارع، فقام بالتعدي عليها بمقص وسدد لها طعنات متفرقة بالرقبة.



وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم للعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات

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