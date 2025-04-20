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خارج الحدود

زيلينسكي: روسيا شنت 46 هجوما على مختلف الجبهات رغم هدنة عيد القيامة

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأحد: إن روسيا شنت 46 هجوما على مختلف الجبهات رغم هدنة عيد القيامة.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، "أضاف زيلينسكي: روسيا نفذت أكثر من 900 عملية قصف بعضها بأسلحة ثقيلة واستخدمت أكثر من 400 طائرة مسيرة".

 

بدء سريان هدنة عيد الفصح في أوكرانيا

ودخلت الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، لوقف القتال في أوكرانيا لمدة 48  ساعة بمناسبة عيد الفصح حيز التنفيذ.

وبدأت الهدنة اعتبارا من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو في 19 أبريل حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو في 21 أبريل.

وأعلنت روسيا، السبت، عن هدنة في شرق أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح، مدتها 48 ساعة.

 

هدنة مدتها 48 ساعة في أوكرانيا 

وقال الكرملين في بيان صادر عنه السبت: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة بمناسبة عيد الفصح في شرق أوكرانيا.

وأضاف الكرملين في بيانه: إن الجانب الروسي سيوقف جميع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل حتى يوم 21 أبريل".

 

الحرب الروسية الأوكرانية 

وجاء في بيان الكرملين: “نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل”، مشددا على “أن قوات روسيا  مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا”.

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