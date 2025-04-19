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خارج الحدود

بمناسبة عيد الفصح، بوتين يعلن عن هدنة في أوكرانيا لمدة 48 ساعة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت روسيا، اليوم  السبت، عن هدنة في شرق أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح، مدتها 48 ساعة.

هدنة مدتها 48 ساعة في أوكرانيا 

وقال الكريملين في بيان صادر عنه اليوم السبت: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة بمناسبة عيد الفصح في شرق أوكرانيا.

وأضاف الكرملين في بيانه: إن الجانب الروسي سيوقف جميع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل حتى يوم 21 أبريل".

الحرب الروسية الأوكرانية 

وجاء في بيان الكرملين: “نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل”، مشددا على “أن قوات روسيا  مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا”.

ونقل البيان عن بوتين قوله: "أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستُظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية".وأكد بوتين أن "روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أميركا والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن أوكرانيا".

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الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانيا عيد الفصح روسيا

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