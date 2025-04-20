محافظ القليوبية: نعتز بالمواقف الوطنية الراسخة للكنيسة المصرية

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لتقديم التهاني والتبريكات إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وسط أجواء احتفالية بهيجة.

شهدت هذه الجولة حضورًا رفيع المستوى من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة،علي رأسهم اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، والعميد أحمد فاروق رئيس مكتب المخابرات العامة بالقليوبية، والعميد حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة.

محافظ القليوبية خلال تقديم التهنئة للأقباط

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن المحافظة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة ومركز بنها والدكتورة سلوى ابو العينين رئيس مدينه شبين القناطر والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة مما يعكس عمق الروابط التي تجمع أبناء القليوبية.



جاء ذلك كل من وقد استهل محافظ القليوبية جولته بزيارة مطرانية بنها وحيث كان في استقباله الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا وتوابعها. وتبادل المحافظ والأنبا مكسيموس أطيب التهاني بهذه المناسبة المباركة، مؤكدين على روح الأخوة والمحبة التي تسود العلاقات بين أبناء الوطن الواحد.



بعد ذلك، توجه المهندس أيمن عطية لتقديم التهنئة إلى الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، حيث استقبله القس رفيق دويب.، راعي الكنيسة. وقد عبر المحافظ عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به الكنيسة الإنجيلية في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التسامح والمودة.

وشملت الجولة أيضًا زيارة مطرانية شبين القناطر وتوابعها بأبو زعبل بالخانكة، حيث كان في استقبال المحافظ الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر وتوابعها. وقد أكد الجانبان على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف في مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لمصر.

واختتم محافظ القليوبية جولته بزيارة مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، حيث استقبله الأنبا مرقص، مطران شبرا الخيمة وتوابعها. وقد أعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الأخوة الأقباط فرحة عيدهم، مؤكدًا على أن هذه المناسبات تعزز أواصر المحبة والتآخي بين جميع المصريين.

محافظ القليوبية: نعتز بالمواقف الوطنية الراسخة للكنيسة المصرية

وخلال كلماته التي ألقاها في مختلف الكنائس التي زارها، أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن خالص اعتزازه بالمواقف الوطنية الراسخة للكنيسة المصرية، التي لطالما أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه يمثل نسيجًا واحدًا، يجمعه وطن واحد وتطلعات مشتركة نحو بناء مصر الحديثة. وأشار إلى أن المصريين جميعًا شركاء في هذا الوطن، يعملون جنبًا إلى جنب للنهوض به وتحقيق التنمية المستدامة، وسيظلون دائمًا يدًا واحدة ورمزًا للتسامح والتعايش السلمي بين الأديان.

وأكد المحافظ على أن مصر لا تقبل أي شكل من أشكال الفرقة أو الانقسام، وأن الشعب المصري بأكمله يقف صفًا واحدًا في وجه التحديات. ولفت إلى أن مشاركة جميع القيادات التنفيذية في هذه الجولة تأتي للتأكيد على هذه الوحدة الوطنية وعلى حرص الجميع على مشاركة الأخوة الأقباط فرحة عيدهم، معتبرًا أن التواجد معهم في هذه المناسبة هو مصدر فخر واعتزاز للجميع.

وقد عبرت القيادات الكنسية عن شكرها وتقديرها لمحافظ القليوبية والوفد المرافق له على هذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الوطيدة بين أبناء المحافظة، مؤكدين على استمرارهم في العمل جنبًا إلى جنب مع جميع أبناء الوطن من أجل رفعة وازدهار مصر.

محافظ القليوبية خلال تقديم التهنئة للاقباط،فيتو

محافظ القليوبية خلال تقديم التهنئة للاقباط،فيتو

محافظ القليوبية خلال تقديم التهنئة للاقباط،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.