تموين القليوبية يشن حملات مكثفة قبل شم النسيم

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملات مكبرة على أماكن بيع وتداول الأغذية خاصة للمجمده منها استعدادا لاحتفالات الربيع وشم النسيم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي حفاظا على سلامة المواطنيين.

ضبط فسيخ ورنجة غير صالحة في حملة تموينية بالقليوبية

تأتي الحملة بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وتعليمات المهندس حلمي الزهري وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية مع اقتراب شم النسيم قامت إدارة شرق شبرا الخيمة بقيادة عايد رشدي مدير الإدارة والمفتشين بالإدارة وبصحبة الطب البيطري وإدارة مراقبة الأغذية بضبط محلات وتحرير 5 محاضر جنح وذلك لحيازة مواد غذائية بدون بيانات وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كبدة وفسيخ ورنجة غير صالحة خلال حملة قبيل شم النسيم بالقليوبية

تم خلال حملة مديرية تموين القليوبية قبيل شم النسيم ضبط 14 جبنة زنة 5 كيلو جرامات، 30 برطمان عسل نحل زنة 5 كجم، 2 برميل طحينة زنة 130 كجم، 90 كجم جبنة قديمة، 50 كجم سجق، 25 كجم همبرجر، 30 كجم عجينة كفتة، 25 كجم كبدة مجمدة، 125 كجم فسيخ، 70 كجم رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر للمخالفين.

قبيل شم النسيم، ضبط فسيخ ورنجه غير صالحة بالقليوبية،فيتو

قبيل شم النسيم، ضبط فسيخ ورنجه غير صالحة بالقليوبية،فيتو

قبيل شم النسيم، ضبط فسيخ ورنجه غير صالحة بالقليوبية،فيتو

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