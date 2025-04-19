محافظ القليوبية يشارك الأقباط فرحة عيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت، في قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيدهم، والتعبير عن خالص الأمنيات لهم بعيد سعيد ومليء بالخير والبركات، وذلك في لفتة طيبة تعكس روح الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.

وتم استقبال المحافظ بحفاوة بالغة من قبل القساوسة والشخصيات البارزة في الطائفة الإنجيلية، علي رأسهم جناب القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تجسد عمق الروابط التي تجمع بين أبناء مصر مسلمين ومسيحيين.

محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد القيامة المجيد



وشارك بالاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من بينهم الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.



وخلال القداس، تبادل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية التهاني مع الحضور من المصلين، مؤكدًا على أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا قويًا ومتماسكًا، وأن الأعياد هي مناسبات لتعزيز قيم المحبة والسلام والتآخي بين جميع المصريين.

وأعرب عن سعادته بمشاركة الإخوة الأقباط فرحة عيد القيامة، قائلًا: "جئت اليوم لأشارك إخواني وأخواتي الأقباط فرحتهم بهذا العيد المبارك، عيد القيامة المجيد، الذي يحمل في طياته معاني عظيمة من التضحية والفداء والأمل في غد أفضل."



وأضاف محافظ القليوبية: "إن مصر بتاريخها العريق وحضارتها السمحة، كانت وستظل دائمًا رمزًا للوحدة الوطنية والتسامح الديني. هذه الروح التي تجمعنا هي سر قوتنا وعزيمتنا في مواجهة التحديات وبناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة."



وأكد المهندس أيمن عطية على أن محافظة القليوبية تعمل جاهدة على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين جميع أبنائها، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم دور العبادة وتوفير المناخ المناسب لممارسة الشعائر الدينية بكل حرية وأمان.



واختتم تصريحاته بتقديم خالص التهاني والتبريكات لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الإخوة الأقباط في مصر والعالم، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا وعامًا مليئًا بالخير والسلام والازدهار.

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