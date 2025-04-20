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محافظات

محافظ القليوبية يشهد قُداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء بمدينة بنها (صور)

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال قداس عيد القيامة،فيتو

شَهِدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قُداس عيد القيامة المجيد بمقر كنيسة العذراء بمدينة بنها، يُرافقهُ اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز ومدينة بنها، وعددً من الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية ورجال الدين.

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محافظ القليوبية يشهد قُداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء بمدينة بنها 


وكان في استقبال محافظ القليوبية والوفد المُرافق الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا وتوابعها وعددً من الآباء والقساوسة ورجال الدين المسيحي، موجهين كل التحية والتقدير على تلك المُشاركة التي من شأنها تعمل على انتشار الحُب والتسامُح والسعادة بين أبناء الوطن المصري.


وقدم "محافظ القليوبية" التهاني القلبية إلى أقباط مصر عامة وأقباط القليوبية بصفة خاصة، لافتًا إلى أن الإحتفال بالعيد بمُشاركة كافة الأطياف دليل على قوة علاقات المحبة والأُلفة بين المصريين والتي لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين يتوارثُها الأجيال، مُعربًا عن فخره واعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحُم بين المصريين مسلمين ومسيحيين كنسيج واحد، والتي أصبحت نموذجًا يُحتذى به للتعايُش والتسامح في العالم كله لنكون جميعًا يدًا واحدةً من أجل نشر القيم السمحة والغفران والتسامح، قائلًا أن مصر ستظل دولة التسامح والوحدة وأن هذا التلاحُم الوطني الفريد لأبناء الأمة المصرية سيظلُ دائمًا صمام الأمان والركيزة الأساسية للإستقرار والرخاء، مُشددًا على أن الوحدة الوطنية كانت ولا تزال أساس قوة وتماسُك المُجتمع المصري على مر العصور، داعيًا المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مِصْرَ جميعًا مسيحيين ومسلمين، وأن يوحِد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ القليوبية خلال  قداس عيد القيامة،فيتو
محافظ القليوبية خلال  قداس عيد القيامة،فيتو
محافظ القليوبية خلال  قداس عيد القيامة،فيتو
محافظ القليوبية خلال  قداس عيد القيامة،فيتو
محافظ القليوبية خلال  قداس عيد القيامة،فيتو
محافظ القليوبية خلال  قداس عيد القيامة،فيتو
محافظ القليوبية خلال  قداس عيد القيامة،فيتو
محافظ القليوبية خلال  قداس عيد القيامة،فيتو
محافظ القليوبية خلال  قداس عيد القيامة،فيتو
محافظ القليوبية خلال  قداس عيد القيامة،فيتو

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية اللواء عبد الفتاح القصاص الكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة مدير أمن القليوبية محافظ القليوبية

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