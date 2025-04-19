جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفل فوق سطح الجيران بقليوب

تكثف أجهزة الأمن بـ القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره 5 سنوات عثر عليه متوفى فوق سطح منزل أحد الجيران بعزبة عرب النجدى دائرة مركز شرطة قليوب، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كشف غموض العثور على جثة طفل فوق سطح الجيران بقليوب

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد العثور على جثة طفل يدعى ” زين ا ر” 5 سنوات فوق سطح الجيران.

انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أن الطفل كان متغيبا منذ يومين عن منزله وقامت أسرته بالبحث عنه، حتى تم العثور على جثة فوق سطح منزل جيرانهم.



وقامت أجهزة الأمن بفحص مسرح الواقعة حيث تبين أن منزل أسرة المتوفى يتكون من 6 طوابق ومنزل جيرانهم يتكون من 3 طوابق، وجار فحص الواقعة وسؤال أسرة الطفل والجيران لمعرفة سبب الوفاة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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