السبت 19 أبريل 2025
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محافظات

انهيار شرفة عقار بمدينة الفيوم دون إصابات

قسم أول الفيوم، فيتو
قسم أول الفيوم، فيتو

انهارت شرفة شقة سكنية بالطابق الرابع بعمارة مكونة من 6 طوابق بمدينة الفيوم، حي دلة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم إزالة ركام الانهيار.

 

انهيار شرفة عقار بمدينة الفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة،  يفيد بوقوع حادث انهيار شرفة شقة سكنية بعمارة بمنطقة دلة بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن الشرفة بالطابق الرابع بعمارة مكونة من 6 طوابق، خلف حديقة حيوان الفيوم، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

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 وتحرر محضر بالواقعة بقسم أول الفيوم،  وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس مدني لمعرفة أسباب الانهيار ومدي تأثيره علي العقار والعقارات المجاورة، وتولي التحقيق.

 

 

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