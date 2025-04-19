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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 3 أشخاص في
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 3 أشخاص،  في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين  إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الغربي بالفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

 

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 وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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