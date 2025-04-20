الأحد 20 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

الفنون التشكيلية تفتتح معرض الفنان جمال مخيمر بمتحف أحمد شوقي الأربعاء

أعمال الفنان جمال
أعمال الفنان جمال مخيمر، فيتو

يفتتح قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش معرض "حدوتة مصرية" للفنان جمال مخيمر، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل في مركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي.

ومن المقرر أن يستمر معرض حدوتة مصرية حتى 3 مايو من عام 2025، على أن يفتح متحف أحمد شوقي أبوابه للجمهور يوميًا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الـ 9 مساءً عدا أيام الجمعة والإثنين.

الفنان جمال مخيمر

يعد الفنان جمال مخيمر من مواليد مدينة العياط بالجيزة عام 1964م، وهو عضو بنقابة التشكيليين، وحاصل على بكالوريوس فنون جميلة تصوير 1987م، أقام العديد من المعارض الشخصية داخل وخارج مصر، وشارك في عشرات المعارض الجماعية والمسابقات المحلية والدولية بمصر والسعودية.

ونال مخيمر العديد من الجوائز: جائزة الملون الذهبي بينالي السعودية الدولي الثالث 1996، جائزة الملون الفضي بينالي السعودية الدولي الثاني 1994، الجائزة الثالثة بينالي السعودية الدولي الرابع 1998، الجائزة الثالثة تصوير بصالون الشباب الثاني 1990، الجائزة الثالثة تصوير بصالون الشباب الرابع 1992، الجائزة الكبرى من وزارة المعارف بالسعودية 2007 والعديد من الجوائز الأخرى. ولديه مقتنيات خاصة لدى العديد من الأفراد بمصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

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