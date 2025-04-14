الأربعاء، الندوة الدولية وتوزيع جوائز ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية

ينظم قطاع الفنون التشكيلية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، حفل توزيع الجوائز الخاصة بالدورة السادسة من ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية، وذلك يوم الأربعاء 16 إبريل 2025 في تمام الساعة الرابعة مساءً بمتحف الفن المصري الحديث ساحة دار الأوبرا، ويعقب توزيع الجوائز فعاليات الندوة الدولية.

وتتوزع جوائز الترينالي إلى 13 جائزة، منها ثلاث جوائز مالية (أولى – ثانية – ثالثة) فضلا عن 10 جوائز شرفية، كما سيتم خلال الأمسية تكريم سبعة من كبار الحفارين المصريين هم الفنانين: مجدي قناوي، مجدي عبدالعزيز، مدحت نصر، عوض الشيمي، عبد الوهاب عبد المحسن، صلاح المليجي، حمدي أبو المعاطي.

كما سيتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم الدولية برئاسة الدكتور أحمد نوار. بجانب القوميسير العام الدكتور وائل عبدالصبور، وقوميسير الجناح المصري الدكتور هاني الأشقر، والدكتورة عزة أبو السعود رئيس الندوة الدولية وعضو اللجنة العليا.

هذا وتنقسم الندوة الدولية إلى جلستي حوار: الجلسة الأولى من 5 م إلى 6.30 م تحت عنوان "الطبعة الفنية وتحديات العصر" المتحدثون: ا.د/ حمدي أبو المعاطي، ا.د/ هاني الأشقر، ويديرها: ا.د/ عزة ابو السعود.

أما الجلسة الثانية والختامية فتأتي من 7م حتى 8.30 م تحت عنوان "رؤية لأعضاء لجنة التحكيم" والمتحدثون: الفنانة الإيطالية/ أليسندرا أنجليني، الفنان البريطاني/ راجيش بونج، الفنانة البولندية/ مارتا أنا راتشيك- كارتش، الدكتور أحمد رجب صقر، ويديرها الدكتور وليد قانوش (رئيس اللجنة العليا ورئيس قطاع الفنون التشكيلية).

ويشارك في هذه الدورة المرتقبة والتي تعود بالترينالي إلى أجندة مصر من الفعاليات الفنية الدولية بعد غياب 19 عامًا، 232 فنان من 35 دولة يعرضون 413 عملًا يستمر عرضها لمدة شهر بقصر الفنون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.