بدء أعمال اللجنة الدولية لترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية (صور)

انطلقت اليوم أعمال اللجنة الدولية لترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في أول اجتماعاتها التحضيرية داخل قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية، تمهيدًا للافتتاح المرتقب يوم 15 أبريل.

بدأت اللجنة مراجعة الأعمال المشاركة واختيار الجوائز، وسط تحضيرات مكثفة تليق بدورة استثنائية، يشارك فيها 232 فنانًا من 35 دولة، يقدمون 413 عملًا فنيًا يعكس تنوّع التجارب الطباعية واتجاهاتها العالمية.

من المقرر افتتاح ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية رسميًا يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 في الساعة الخامسة مساءً، على أن يستمر المعرض حتى 15 مايو.

ترينالي مصر الدولي

ويأتي ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية بدورته السادسة هذا العام تحت شعار “التواصل وتخطي الحواجز”، على أن يحضر الافتتاح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور وائل عبدالصبور القوميسير العام، والدكتور هاني الأشقر قوميسير الجناح المصري، وأعضاء لجنة التحكيم الدولية برئاسة الدكتور أحمد نوار، يشاركهم عدد من السفراء والدبلوماسيين ولفيف من الفنانين.

وقال الدكتور وليد قانوش: “يعود ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية ليرى النور مرة أخرى بعد غياب دام تسعة عشر عامًا.. وراء هذه العودة دعم ورعاية منذ اللحظة الأولى للاستعدادات وصولًا للافتتاح من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مستشعرًا أهمية الحدث وكل الفعاليات الفنية الكبرى الدولية منها بصفة خاصة، وإنه من الأهمية بمكان الانفتاح على الفنون والإبداع، وعلى تجارب الآخرين لتبادل الخبرات”.

تجدر الإشارة الى أنه يشارك في هذه الدورة المرتقبة ما يزيد عن مائتي فنان يمثلون ثلاث وثلاثين دولة، بما يقرب من ٣٥٠ عملًا فنيًا، كما تكرم الدورة المرتقبة سبعة من كبار الفنانين في مجال الحفر، هم: مجدي قناوي، مجدي عبد العزيز، مدحت نصر، عوض الشيمي، عبد الوهاب عبد المحسن، صلاح المليجي، حمدي أبو المعاطي. وتستمر لمدة شهرين.

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