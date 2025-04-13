تكريم 7 فنانين بترينالي مصر الدولي السادس احتفاءً بالريادة والعطاء بمجال الصورة الطباعية

يُكرّم ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، نخبة من الفنانين الذين شكّلوا عبر عقود ركائز أساسية لفنون الحفر والطباعة في مصر، تقديرًا لعطاء فني طويل، ومسارات أكاديمية ومؤسسية رسّخت حضور هذا الفن ضمن الذاكرة البصرية والثقافية.

وجاءت قائمة المُكرّمين لهذا العام كما يلي:

الفنان الدكتور محمد مجدي قناوي

الفنان الدكتور مدحت نصر

الفنان الدكتور مجدي عبد العزيز البيلي

الفنان الدكتور عوض الله الشيمي

الفنان الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن

الفنان الدكتور صلاح المليجي

الفنان الدكتور حمدي أبو المعاطي

تمثل هذه الأسماء جيلًا من الفنانين والمربين والباحثين الذين أسهموا في ترسيخ ملامح فن الطباعة في مصر، وشاركوا في صياغة حضورها المؤسسي محليًا ودوليًا.

ويأتي هذا التكريم ضمن فعاليات الترينالي، الذي يُقام في قصر الفنون بـدار الأوبرا المصرية، ويتم الافتتاح يوم 15 أبريل في الساعة الخامسة مساءً، على أن يستمر المعرض حتى 15 مايو.

ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية

ويأتي ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية بدورته السادسة هذا العام تحت شعار “التواصل وتخطي الحواجز”، على أن يحضر الافتتاح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور وائل عبد الصبور القوميسير العام، والدكتور هاني الأشقر قوميسير الجناح المصري، وأعضاء لجنة التحكيم الدولية برئاسة الدكتور أحمد نوار، يشاركهم عدد من السفراء والدبلوماسيين ولفيف من الفنانين.

وقال الدكتور وليد قانوش: “يعود ترينالي مصر الدولي للطبعة الفنية ليرى النور مرة أخرى بعد غياب دام تسعة عشر عامًا.. وراء هذه العودة دعم ورعاية منذ اللحظة الأولى للاستعدادات وصولًا للافتتاح من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مستشعرًا أهمية الحدث وكل الفعاليات الفنية الكبرى الدولية منها بصفة خاصة، وإنه من الأهمية بمكان الانفتاح على الفنون والإبداع، وعلى تجارب الآخرين لتبادل الخبرات”.

تجدر الإشارة الى أنه يشارك في هذه الدورة المرتقبة ما يزيد عن مائتي فنان يمثلون ثلاث وثلاثين دولة، بما يقرب من ٣٥٠ عملًا فنيًا، كما تكرم الدورة المرتقبة سبعة من كبار الفنانين في مجال الحفر، هم: مجدي قناوي، مجدي عبد العزيز، مدحت نصر، عوض الشيمي، عبد الوهاب عبد المحسن، صلاح المليجي، حمدي أبو المعاطي. وتستمر لمدة شهرين.

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