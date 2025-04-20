استجابة للمواطنين، تطهير مصرف هلا بالزقازيق

قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا بالاستجابة الفورية لشكوى المواطنين، الواردة عبر إحدى قنوات التواصل الإجتماعي، والتي يتضررون فيها من إنتشار تراكمات القمامة بمصرف هلا بقرى شنبارة الميمونة وأبو نجاح وحوض الطرفة الأمر الذي يتسبب في سوء حالة مياه المصرف.

الانتهاء من نظافة المصرف

وعلى الفور، قامت الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا باستقدام المعدات والحفارات على (مصرف هلا) بمنطقة الكيلو ٥٠٠ وتم الانتهاء من نظافة المصرف ورفع ناتج التطهير ونقله بالجرارات ورفع كافة تراكمات القمامة من المصرف وتطهيره، وذلك للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، حيث إنه يتم تطهير (مصرف هلا) بصورة دوريه للمحافظة على نوعية المياه والبيئة والصحة العامة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواصل المستمر مع المواطنين وفتح قنوات تواصل مباشرة معهم ورصد شكواهم على منصات التواصل الإجتماعي والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للتنفيذيين بالشرقية.

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