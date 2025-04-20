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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم 20 - 4 - 2025

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، في ظل التوقعات بحدوث ارتفاع قوي في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس الماضي، خالف سوق الصاغة المحلي لليوم الثالث على التوالى التوقعات اليوم الأحد 20 أبريل 2025، ليسجل حالة من الاستقرار بمنتصف التعاملات. 

اقرأ التالي: سعر الذهب بالصاغة مساء اليوم 

سعر جرام الذهب 
أسعار الذهب، فيتو 

سعر جرام  الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5470 جنيها "للبيع".

سعر جرام  الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4790 جنيها “للبيع”. 

سعر جرام  الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4110 جنيهات "للبيع".

ورغم خفض الفائدة، الذي عادةً ما يدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، فإن الأسعار لم تشهد الارتفاع المتوقع، مما يثير الشكوك حول وجود تدخلات أو ترقّب لحدث اقتصادي أو سياسي قد يقلب المعادلة.

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

الذهب - فيتو 
أسعار الذهب، فيتو 

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة اليوم 

4 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الذهب بمصر:
السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

 

الذهب - فيتو 
أسعار الذهب، فيتو 

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جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب ذهب عيار 21 ذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب

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