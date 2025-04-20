أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

عيد القيامة المجيد، كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن أمنيته التي يطلبها من الله، في عيد القيامة المجيد، الذي هنأ فيه الجميع بهذه المناسبة، حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بعيد القيامة المجيد.

أمنية نجيب ساويرس في عيد القيامة

وتمنى المهندس نجيب ساويرس أن تتوقف الحروب ويعم السلام العالم، مؤكدًا أنه يطلب من الله، في عيد القيامة، أن يهدي الجميع، وخاصة من تسببوا في هذه الحروب في العالم.

وقال المهندس نجيب ساويرس، بمناسبة عيد القيامة المجيد "خالص التهنئة بعيد القيامةً المجيد. أطلب من الله أن تتوقف الحروب كلها ويعم السلام العالم. ربنا يهدي الجميع وخاصة المتسببين في هذه الحروب. أملي كبير في رحمته ومحبته".

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد القيامة

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل، اليوم الأحد، بعيد القيامة، ويأتي عيد القيامة المجيد، بعد الصوم الكبير، الذي يعتبر أطول فترة صوم فى الكنيسة، ويستمر لمدة 55 يومَا، حيث يعتبر دعوة للتأمل فى قيم المحبة والفداء والتضحية التى تجسدت فى حياة السيد المسيح.

ويأتي عيد القيامة وجميع المناسبات والأعياد الدينية هذا العام، في وقت تتصاعد فيه التوترات والحروب في العالم، وسط إجراءات اقتصادية دولية خانقة، حيث تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، التي لم تتوقف منذ عام 2022، بالإضافة لحرب الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على قطاع غزة، والتي خلفت آلاف الشهداء من الأطفال والنساء والرجال، في حرب وُصفت بـ "الإبادة الجماعية على غزة".

كما يعيش العالم حاليًا حالة من التوتر الشديد والمتصاعد، بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أقر فيها زيادة التعريفة الجمركية على معظم دول العالم، الأمر الذي تسبب في توتر بشأن حركة التجارة العالمية، وخاصة بين الصين وأمريكا، ووصف البعض ذلك ببداية حرب تجارية عالمية، قد تتسبب في أزمة اقتصادية عالمية كبيرة.

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