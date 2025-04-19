شخصيات عامة وجنسيات مختلفة يشاركون في قداس عيد القيامة بكاتدرائية الزمالك

شهدت كاتدرائية الزمالك حضور العديد من الشخصيات العامة للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد منهم محمد مختار نائب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد أبو اليزيد عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اللواء محمد عودة عن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

كما حضرت العديد من الجنسيات الأجنبية من اليابان ونيجيريا والسودان وجنوب افريقيا واوربا أيضا داخل كاتدرائية الزمالك قداس عيد الميلاد المجيد.



قداس عيد القيامة المجيد

وتوافد المهنئون على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد وسط أجواء من الفرح والوحدة الوطنية.

وبدأت اليوم السبت مراسم الاحتفال بعيد القيامة المجيد في كاتدرائية الأنبا رويس بالعباسية، وسط أجواء روحانية تملؤها البهجة، حيث توافد المهنئون من كبار رجال الدولة، وممثلي المؤسسات والهيئات الرسمية، إلى جانب عدد من سفراء الدول، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



وشهدت الكاتدرائية توافدًا كبيرًا من أبناء الكنيسة، الذين حرصوا على المشاركة في القداس الإلهي، الذي من المقرر أن يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم، بمشاركة لفيف من المطارنة والأساقفة والكهنة.

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