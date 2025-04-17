ساويرس يكشف سر الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب

كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، سر الارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار الذهب في الوقت الحالي، حيث يسجل الذهب ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار يوميًا، على المستوى العالمي والمحلي.

سر الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب حاليًا

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن السر الذي يؤدي للارتفاع الجنوني لسعر الذهب محليًا وعالميًا يكمن في الصين، التي تتخلى عن الدولار الأمريكي مقابل شراء الذهب، وذلك بعد الحرب التجارية العالمية التي تحدث حاليًا بين الصين وأمريكا، بعد قرارات رفع سعر التعريفة الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول العالم، وخاصة الصين.

الصين تتخلي عن الدولار مقابل الذهب، فيتو



وقال المهندس نجيب ساويرس عن سر الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب: "الصين تتخلى عن الدولار الأمريكي مقابل الذهب".

وجاء تعليق المهندس نجيب ساويرس ردًا على سؤال للكاتب الإماراتي حسن سجواني بشأن ارتفاع أسعار الذهب، قال فيه: "أسعار الذهب وصلت للتو إلى سعر قياسي بلغ 3330 دولار! ما الذي يحدث؟".

ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذهب عالميًا

يذكر أن سعر الذهب سجل ارتفاعًا جديدًا، بسبب تحذيرات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عن تداعيات الحرب التجارية بين أمريكا والصين، والتي زادت من التقلبات في بورصة "وول ستريت"، وأدت إلى تراجعات حادة في الأسهم والدولار.

كما ارتفع سعر المعدن النفيس بنسبة 0.4%، ليصل سعره إلى 3,357.78 دولارًا للأوقية، بعد أن قفز السعر بنسبة 3.5%، أمس الأربعاء في أكبر مكسب يومي حققه الذهب منذ مارس 2023.

ارتفاع سعر الذهب عالميًا، فيتو



في الوقت الذي هبط فيه الدولار إلى أدنى مستوى له خلال ستة أشهر، وتسببت الأنباء المتضاربة، بشأن الرسوم الجمركية، في حالة إرباك بالأسواق، في حين بدد جيروم باول الآمال، بتدخل الاحتياطي الفيدرالي سريعًا لطمأنة المستثمرين.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر

كما شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية أرتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس، مع بداية التعاملات نهاية الأسبوع، وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا فى مصر، مبلغ 4785 جنيهًا، في الوقت الذي سجل سعر أوقية الذهب 3327 دولارًا.

ارتفاع سعر الذهب في مصر، فيتو



ويلعب سعر الدولار وتحركات البورصات العالمية دورًا كبيرًا في تحديد أسعار الذهب داخل مصر، بالإضافة للتوترات والحرب التجارية بين الصين وأمريكا، خاصة بعد الرسوم التى فرضتها الإدارة الأمريكية على العديد من الدول.

ويستحوذ الذهب، مؤخرًا، على اهتمام المصريين، كوسيلة لمواجهة التضخم، حيث يفضل المصريون الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب، حيث ويوجد حاليًا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

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