ساويرس يكشف الحل لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة في مصر

كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن الحل لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة، بعد تعاقد مصر مع بنكي الاستثمار "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال" لترويج وتغطية الاكتتاب، لطرح 5 شركات بالبورصة.

الحل الأمثل لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة

وأكد المهندس نجيب ساويرس أن الحل الأمثل لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة، هو طرح 100% للاستثمار المصري أو الأجنبي وتحديث الإدارة.

وقال المهندس نجيب ساويرس عن الحل الأمثل لـ زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة: “الحل الأمثل هو في طرح ١٠٠٪ للاستثمار المصري أو الأجنبي لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة وتحديث الإدارة”.



وجاء الحل الذي طرحه نجيب ساويرس لزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة، بعد الإعلان عن تعاقد مصر مع بنكي الاستثمار "إي إف جي هيرميس" لترويج وتغطية الاكتتاب، و"سي آي كابيتال" لترويج وتغطية الاكتتاب، لـ طرح 5 شركات مملوكة للخدمة الوطنية بالبورصة خلال العامين الحالي والمقبل.

طرح شركات بالخدمة الوطنية في البورصة

جدير بالذكر أن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، قال في تصريح عبر فضائية "إكسترا نيوز": “إن توقيع صندوق مصر السيادي وجهاز مشروع الخدمة الوطنية وعدد من البنوك والمكاتب الاستشارية على طرح عدد من الشركات التابعة لمشروع الخدمة الوطنية والقوات المسلحة، يؤكد على جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة”.

طرح 5 شركات بالخدمة الوطنية في البورصة، فيتو



وأكد المستشار الحمصاني أنه "سيتم خلال العام الحالي بداية طرحها مع استكمالها العام المقبل"، مضيفًا أن “الدراسة تم توقيعها مع شركات استشارية ومكاتب لدراسة أسلوب الطرح وتوقيته سواء طرح بالبورصة أو مستثمر استراتيجي”.

وأشار الحمصاني إلى أن “ذلك الطرح سيدعم القطاع الخاص بصفة عامة”، موضحًا أن من بين تلك الشركات صافي، الوطنية للطرق، وطنية، وهي جاذبة للقطاع الخاص.

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